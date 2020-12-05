Владимир Путин, общаясь с волонтёрами, поговорил с Ириной Никитиной из-под Кашина

Владимир Путин пообщался с волонтёрами. Фото: ПТО

Сегодня, 5 декабря, Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020».

После приветственных слов Президента России, слово было предоставлено волонтёру Ирине Никитиной из деревни Леушино, что близ Кашина.

Приводим её слова с небольшими сокращениями.

«Мы очень хотим изменить, сделать более яркой жизнь в этом прекрасном селе, и начали мы с ремонта сельского клуба. Сейчас у нас работает спортивная комната, творческая мастерская, где ребята с удовольствием посещают кружки, работает музыкально-литературная гостиная, мы слушаем классическую музыку, у нас есть пианино, работает театральная студия, кукольный театр. Здесь со мной мои молодые артисты, мы ставим прекрасные спектакли, и последний был феерический – «Снежная королева».

Мы сами делаем декорации, костюмы, это очень нравится детям. Очень любим спортивные праздники – особо востребована «Леушинская лыжня», проводится тогда же, когда и «Лыжня России». И все мы это проводим радостно – с пьедесталами, с награждениями, все это классно.

Так как Леушино расположено в очень красивом ландшафтном месте, и у нас прекрасная команда дизайнеров, мы создали рядом с клубом ландшафтный парк. Там же есть спортивная детская площадка. Дети очень любят это место, и все сельские жители отдыхают там. Надеемся, что сюда к нам будут приезжать туристы, развиваем туристическое направление.

А вообще наш край богат историей. У нас прекрасная река Медведица со своими тайнами и легендами, у нас великолепная красавица 300-летняя сосна, занесенная в реестр старовозрастных растений. В связи с этим мы задумали очень хорошее дело: мы готовим исторический спектакль вместе с детьми и взрослыми и будем его показывать по всему округу.

Я хочу поблагодарить всех добровольцев Леушино и окрестных деревень за то добро, которое они дарят людям, поблагодарить своих молодых волонтеров и участников спектаклей. И хочу очень поблагодарить организаторов этого конкурса. Мы счастливы безумно, что выиграли грант, и мы его потратим на благое дело.

И вообще жизнь в селе меняется: стало больше красивых пространств, больше цветников, люди видят, что надо жить радостно, ярко».

Вот, что ответил Владимир Путин:

«Спасибо. Ирина Викторовна, спасибо Вам, очень доброе дело. Я хочу пожелать, чтобы все ваши начинания были реализованы, а спектакли собирали благодарных зрителей, которые, безусловно, будут радоваться вашим творческим успехам и сами получать удовольствие от вашего творчества.

Что касается красоты Тверской области, то мне говорить особенно об этом не нужно, я там много раз бывал, знаю, что это такое. Мои родители родом из Тверской губернии, поэтому мне это очень хорошо известно и близко.

Я искренне желаю вам успехов. Спасибо большое».

Кашинские волонтёры были одними из первых. Фото: ПТО

Ирина Никитина является одним из победителей конкурса «Доброволец России», который входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». Её проект округа «Благодарение» занял второе место в номинации «Малая Родина».

Конкурс «Доброволец России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи и Ассоциацией волонтерских центров.

На протяжении десяти лет конкурс собирает авторов лучших социальных инициатив и проекты, которые получают гранты на дальнейшее развитие.