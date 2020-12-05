В Воскресенском кафедральном соборе прошла божественная литургия в День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

В День памяти небесного покровителя Твери святого благоверного князя Михаила Тверского митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Фото: ПТО

5 декабря, в День памяти небесного покровителя Твери святого благоверного князя Михаила Тверского митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провёл божественную литургию. На литургии присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В соборе хранится ковчег с частицей мощей святого князя. После завершения строительства Спасо-Преображенского собора святыня будет перенесена туда.

- Сегодня образ Михаила Ярославича остается идеалом мудрого и благочестивого правителя, самоотверженно преданного своему народу, - отметил Игорь Руденя, поздравляя жителей Тверской области с праздником.