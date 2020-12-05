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Происшествия

Во Ржеве мужчина может заплатить десятью годами жизни за хранение наркотиков

Он взят под домашний арестовали
Олег ХАДАЕВ
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Наркотик найден, виновный пойдёт под суд.

Наркотик найден, виновный пойдёт под суд.

Фото: Олег ХАДАЕВ

Получив оперативную информацию, что некий житель Ржева хранит в квартире наркотики, сотрудники отдела полиции, который борется с заразой (речь о наркотиках), нагрянули к хранителю с обыском.

Искали тщательно и не безрезультатно. Найдены весы и пакетик с плотно застегивающейся канавкой (зиплок) со следами наркотиков.

Ещё был найден пакетик с синтетическим стимулятором центральной нервной системы и анорексигенным средством, производным фенилэтиламина, механизм действия которого основан на выбросе нейромедиаторов.

Вес наркотика 1,4 грамма.

За незаконное хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ 35-летнему жителю Ржева может грозить до 10 лет изоляции от общества.

Сейчас он под арестом дома.

Криминал