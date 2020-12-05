Во Ржеве мужчина может заплатить десятью годами жизни за хранение наркотиков

Наркотик найден, виновный пойдёт под суд.
Фото: Олег ХАДАЕВ
Получив оперативную информацию, что некий житель Ржева хранит в квартире наркотики, сотрудники отдела полиции, который борется с заразой (речь о наркотиках), нагрянули к хранителю с обыском.
Искали тщательно и не безрезультатно. Найдены весы и пакетик с плотно застегивающейся канавкой (зиплок) со следами наркотиков.
Ещё был найден пакетик с синтетическим стимулятором центральной нервной системы и анорексигенным средством, производным фенилэтиламина, механизм действия которого основан на выбросе нейромедиаторов.
Вес наркотика 1,4 грамма.
За незаконное хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ 35-летнему жителю Ржева может грозить до 10 лет изоляции от общества.
Сейчас он под арестом дома.