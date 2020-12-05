Зэка во Ржеве Тверской области оштрафовали за нацистскую татуировку на теле

Территория ИК-7, где внимательно следят за татуировками на теле заключённых. Фото с сайта колонии.

Отбывая наказание в колонии строгого режима во Ржеве (ИК-7), мужчины, естественно, спят, ходят мыться, переодеваются.

А тело у одного из осужденных мужчин было покрыто татуировками.

Кто уж усмотрел, что за татуировки на теле зэка, на сайте Ржевского городского суда не сообщается.

Зато говорится, что в ходе проверки, проведённой сотрудниками колонии, установлено, что у осуждённого имеются татуировки в виде нацисткой символики.

У зэка, близ локтевого сгиба правой руки, изображен герб Третьего рейха, со свастикой в основании, и две эмблемы СС – военизированной организации нацистов, осужденной Нюрнбергским военным трибуналом.

Находящийся в заточении мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 1000 рублей.

Поскольку, татуировку просто так не свести, тем более - в неволе, видно мужчине придётся носить на руке лейкопластырь, либо сделать поверх новую татуировку, чтобы не попасть на повторное нарушение закона.

Кстати, ИК-7 способна принять 1279 заключённых и всем с запрещёнными татуировками надо быть внимательными.