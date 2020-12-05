Защитники животных спасают в Твери овчарок, доказывающих безмерность собачьей верности

Овчарки неразлучны. Фото: VK/Инициативная группа по защите животных г. Тверь

Сегодня, 5 декабря, эта неразлучная пара овчарок поехала в Москву. Им нашли там временный дом.

Этих овчарок видели многие, они всегда были неразлучны, мальчик и девочка. У них был хозяин, но собаки гуляли самостоятельно.

А накануне зоозащитникам поступило сообщение, с просьбой помочь овчаркам. Одна из них, мальчик, почти обездвижена, не может встать на задние лапы, вторая находится рядом, охраняет и согревает.

Зоозащитникам пришлось потратить большие усилия, чтобы разлучить овчарок. Больного кобеля срочно надо было отправить на обследование.

И хотя его подруге предоставили тёплое помещение с питанием, все пять часов, что она провела без друга, овчарка сильно тосковала, выла и высказывала беспокойство.

Когда собаки воссоединились, они тут же успокоились.

Сейчас, когда пара поехала в Москву, это не значит, что забота о них закончилась. Собакам требуется врач, требуется уход.

Зоозащитники надеются на помощь неравнодушных людей.