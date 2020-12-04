Заместитель главного судебного пристава Тверской области проведет выездной прием граждан

Приставы проведут прием граждан Фото: УФССП России по Тверской области

14 декабря заместитель руководителя УФССП по Тверской области – заместитель главного судебного пристава Тверской области Ирина Марченко проведет выездной прием граждан и представителей организаций.

Прием пройдет в отделении судебных приставов по Калязинскому району на улице Коминтерна, 77 в Калязине.

Граждане смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения к должникам мер принудительного взыскания и другим вопросам.

Начало в 11:00.

Предварительная запись по телефону: 8 (48249) 2-33-43.