Творог с растительными маслами и жирами производили в Тверской области

В твороге нашли растительные масла и жиры Фото: Тимур ХАНОВ

Пробы молочной продукции были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области по месту производства молочной продукции в городе Бологое.

В ходе лабораторных исследований в твороге жирностью 9% были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе "бета-ситостерин", "кампестерин", "стигмастерин", что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.