Женщина на "Ладе" сбила столб освещения в Торжке Тверской области

Оборванные провода быстро починили Фото: gorodtorzhok.ru

Авария произошла ночью, 4 декабря, на улице Луначарского у дома №100 в Торжке Тверской области.

47-летняя женщина, управляя автомобилем "Лада Приора", не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб. Виновница ДТП не пострадала.

- Падение конструкции повлекло за собой обрыв проводов, часть улицы осталась без электричества. Коммунальные службы города в короткие сроки устранили все неполадки и установили новую опору, - сообщает подробности информационный сайт Торжка gorodtorzhok.ru.