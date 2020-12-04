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В Тверской области выявлено шесть нарушений при перевозке пассажиров в автобусах

Проверено 67 межмуниципальных автобусов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проходят сплошные проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области проходят сплошные проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов.

В период с 27 ноября по 3 декабря проверено 67 автобусов, работающих на межмуниципальных маршрутах. Сотрудники ГИБДД также проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

В ходе проверок выявлено шесть нарушений. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.