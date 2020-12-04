В Тверской области дополнительно отремонтируют еще 16 участков дорог

Изначально в Твери в этом году в план дорожного ремонта было включено 46 улиц общей протяжённостью более 61,5 км. Фото: администрация Твери

Решение о ремонте еще 16 участков дорог сверх плана принято 4 декабря на заседании президиума регионального правительства. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Из этих 16 участков 10 отремонтируют в Твери.

Работы будут проведены на улицах Громова, Коняевская-Бочкина-Сердюковская, Гайдара, на набережной Афанасия Никитина, в створе Бурашевского шоссе, на подходах к Восточному мосту.

Ремонт предусмотрен также на улицах Торопецкая в Андреаполе и Курчатова в Удомле, Привокзальная в Старице, в деревне Дмитровское Калининского района, селе Красново Старицкого района.

Современная технология позволяет вести дорожные работы в, казалось бы, неподходящий для этого зимний период.

Как сообщает областное правительство, с учетом изменений в 2020 году по программе ремонта в муниципалитетах отремонтируют более 210,5 км дорог. В 2021-2022 годах планируется привести в порядок 520 км автотрасс.