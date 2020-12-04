В тушках цыплят из Тверской области нашли лекарственный препарат

В курице нашли лекарственный препарат Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках проведения пищевого мониторинга были отобраны пробы мясной продукции, произведенной в Калининском районе.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили в двух пробах тушек цыпленка-бройлера первого сорта наличие лекарственного препарата "никарбазин", что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Региональным Управлением Россельхознадзора принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.