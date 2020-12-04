Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В тушках цыплят из Тверской области нашли лекарственный препарат

Отбор проб проводился в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
В курице нашли лекарственный препарат

В курице нашли лекарственный препарат

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках проведения пищевого мониторинга были отобраны пробы мясной продукции, произведенной в Калининском районе.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили в двух пробах тушек цыпленка-бройлера первого сорта наличие лекарственного препарата "никарбазин", что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Региональным Управлением Россельхознадзора принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.