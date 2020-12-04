Мужчина и женщина прятали "закладки" во дворах Твери

Подозреваемых в сбыте наркотиков задержала полиция Фото: архив " КП"

В Заволжском районе Твери задержаны мужчина и женщина в возрасте 35 и 45 лет, подозреваемые в сбыте наркотических средств. Злоумышленники прятали закладки во дворах и передавали координаты соучастникам.

При личном досмотре и по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли свёртки с порошкообразным веществом общей массой более 200 грамм, что относится к крупному размеру.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.