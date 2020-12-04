В Лесном муниципальном округе Тверской области избрали главу

Татьяна Кудрявцева на приеме у губернатора. Фото: ПТО

Местные депутаты выбрали главой Лесного муниципального образования Татьяну Кудрявцеву.

Таким образом, руководство территорией не изменилось. Татьяна Кудрявцева с 2011 года возглавляла Лесной район, затем после преобразования его в муниципальный округ была руководителем территорией с приставкой и.о.

Татьяна Кудрявцева – член партии «Единая Россия». Родилась в Лесном районе, окончила Калининский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». До того, как стать главой района, она с 1990 года работала главным экономистом колхоза «Ленинский путь».

Отмечена благодарностью губернатора Тверской области, почетными грамотами ряда региональных исполнительных органов госвласти, Федерации Тверских Профсоюзов.