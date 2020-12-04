Кражу автозапчастей раскрыли полицейские в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть Торопецкого отделения полиции обратился 61-летний житель Торопца. Мужчина сообщил, что у него из сарая украли автозапчасти стоимостью 15 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленников было двое. Безработные мужчины 28 и 34 лет уже реализовали похищенное имущество. Фигуранты сознались в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.