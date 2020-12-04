В Твери исполнилось 100 лет женщине, жившей в блокадном Ленинграде

Губернатор прислал Екатерине Ларионовой цветы и подарок на юбилей. Фото: ПТО

Жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Ларионовой сегодня, 4 декабря, исполнилось 100 лет. Губернатор Игорь Руденя поздравил Екатерину Петровну с вековым юбилеем.

- Вы принадлежите к легендарному поколению, которое достойно прошло через тяжелейшие испытания военных лет, своим самоотверженным, неустанным трудом восстановило нашу страну из руин, через всю жизнь пронесло беззаветную любовь к Родине. Благодарю Вас за вклад в развитие Тверской области и всей России, сохранение памяти о важнейших страницах истории нашего Отечества, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Малая Родина Екатерины Ларионовой - деревня Оськино Торопецкого района.

В 1931 году, после 4 класса, она переехала оттуда в Ленинград. В 14 лет уже устроилась работать в артель сверловщицей. В городе на Неве ее и застала война. Ей повезло пережить блокаду. В 1942 году Екатерина Ларионова была эвакуирована из Ленинграда в Калининскую область.

После войны Екатерина Петровна свыше 40 лет трудилась на фабрике «Калининские узоры» гладильщицей.