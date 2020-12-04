В Тверской области оштрафовали директора сети ресторанов

Повара в ресторане официально не оформили на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель. Мужчина сообщил, что устроился на работу в один из ресторанов в качестве повара, но с им не заключили трудовой договор и не ознакомили с приказом о приеме на работу.

По данному факту межрайонным прокурором в отношении генерального директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 11 тысяч рублей.

В настоящее время работник прекратил трудовые отношения с организацией.