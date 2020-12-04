150 дворников чистят тротуары в Твери

В Твери на улицах работают 150 дворников и 24 единицы техники. Фото: Администрация Твери/tver.ru.

Сейчас, в основном, убирают дороги и тротуары. Специализированные дорожные машины посыпают проезжую часть соляным раствором и пескосоляной смесью. Малогабаритная техника и дворники обрабатывают тротуары и остановки.

Всего в городе чистят пешеходные зоны 150 дворников муниципального предприятия.

В среднем на улицах Твери ездит 24 единицы техники – машины и трактора. То, какие работы они должны выполнять, определяют исходя из погодных условий и прогнозов.