Студенты-медики активно помогают в лечении больных коронавирусом в Тверской области

В Тверской области студентов-медиков привлекают к борьбе с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопрос о привлечении молодых специалистов, получивших образование в Тверском медицинском университете и Тверском медицинском колледже, к борьбе с коронавирусом обсудили на совещании регионального оперштаба. Заседание провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На данный момент к такой работе привлечено 309 студентов и ординаторов медицинского вуза и 22 студента медколледжа. Для медиков, работающих в инфекционных госпиталях, организовано обучение, которое прошли 1779 работников здравоохранения.

На заседании штаба обсудили также тестирование на коронавирусом. За весь период пандемии, с марта в Тверской области сделали почти 355 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. В том числе за последние сутки 4072. Глава региона поставил задачу сократить сроки проведения тестов и время получение пациентами результатов.