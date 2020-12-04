220 человек заразились коронавирусом в Тверской области 4 декабря

В Тверской области 220 человек аразились коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 4 декабря 220 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16001 случаев заражения COVID-19.

4630 (+187) изолированы;

395 (+1) умерли;

10976 (+36) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 5204 (+104)

Конаковский район 1081 (+3)

Ржев 1078 (+15)

Вышневолоцкий городской округ 922 (+21)

Кимры 856 (+11)

Торжок 796 (+14)

Калининский район 690 (+4)

Осташковский городской округ 433 (+8)

Лихославльский район 409 (+2)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 354 956 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 4072.