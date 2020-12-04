До Ржевского мемориала Советскому солдату запустят автобус из Твери

До Ржевского мемориала запустят автобус из Твери Фото: ПТО

До конца 2020 года в Тверской области планируется запустить маршрут "Тверь – Ржевский мемориал". Об этом сообщает правительство региона.

На линию выйдет комфортабельный автобус туристического класса на 50 мест.

Напомним, что с 1 ноября 2020 года в Тверской области курсирует автобус №455, который доставляет туристов с ржевского автовокзала до мемориала. За месяц работы им воспользовались порядка 3500 пассажиров.

Автобус совершает 12 рейсов в день с 8:00 до 20:30.

С момента открытия Ржевский мемориал посетили около 450 тысяч человек.