В Тверской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области состоится профилактический рейд "Контроль трезвости".

Мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения пройдет с 4 по 6 декабря.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102".