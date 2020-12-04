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В Тверской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей

Мероприятие состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области состоится профилактический рейд "Контроль трезвости".

Мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения пройдет с 4 по 6 декабря.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102".