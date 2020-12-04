Прокуратура помогла сироте с жильем в Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Калининского района обратилась 27-летняя местная жительница по вопросу нарушения ее жилищных прав.

Девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот, состояла в льготной очереди на жилплощадь, но до сих пор не обеспечена жильем.

Прокурор обратился в суд с требованием о понуждении Министерства социальной защиты Тверской области, администрации Калининского района предоставить заявительнице жилплощадь, которое рассмотрено и удовлетворено.

Девушке по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира в селе Медное.