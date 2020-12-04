В массовом ДТП на трассе М-11 в Тверской области пострадал водитель большегруза

Пострадавшего водителя доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 3 декабря на 307-м км скоростной трассы М-11 "Нева" Вышневолоцкого городского округа.

55-летний водитель автомобиля "Вольво" в составе с полуприцепом "Шмитц" при движении в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой полосе, не правильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося автомобиля "Ман" под управлением 32-летнего мужчины и столкнулся с ним. В свою очередь "Ман" столкнулся с "Мерседесом" под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ.