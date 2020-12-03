В ледовом комплексе "Орбита" в Твери заливают новый лед

Для ледового комплекса "Орбита" закупили специальную льдозаливочную машину Фото: ПТО

Для спортивного ледового комплекса "Орбита" в Твери закупили новую льдозаливочную машину стоимостью 8,9 млн рублей. Современное спортивное оборудование приобретено в рамках реализации в Тверской области федерального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография".

Как отмечает губернатор Игорь Руденя, важной задачей правительства региона является усиление материально-технической базы муниципальных спортивных школ, спортивных комплексов региона.

Также в рамках нацпроекта льдозаливочная машина, интерактивные хоккейные тренажеры и другое оборудование приобретено для спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.