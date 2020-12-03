В Твери пресекли деятельность незаконной кальянной Фото: Олег ЗОЛОТО

2 декабря в Твери прошёл совместный рейд специалистов департамента экономического развития администрации Твери и сотрудников УМВД России по Тверской области.

Специалисты администраций районов проводят проверки по соблюдению Постановления губернатора Тверской области о режиме повышенной готовности. Так, в ходе рейда была выявлена незаконная кальянная на улице Вольного Новгорода, 4.

В настоящее время Центральным отделом полиции УМВД России по города Твери проводится проверка по факту выявленных нарушений.

Также, в ходе проверки была установлена незаконная продажа алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте на пересечении Бурашевского шоссе и улицы Южная. Торговля была пресечена, товар изъят, нарушитель оштрафован.