В мясе цыплят в Тверской области нашли антибиотик

В мясе цыплят нашли антибиотик Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Управлением Россельхознадзора по Тверской области был осуществлен отор проб мясной продукции на птицефабрике, расположенной в регионе.

По результатам лабораторных исследований специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в трех пробах мяса цыплят-бройлеров выявлено наличие антибиотика "энрофлоксацин", что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.