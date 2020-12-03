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В мясе цыплят в Тверской области нашли антибиотик

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В мясе цыплят нашли антибиотик

В мясе цыплят нашли антибиотик

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Управлением Россельхознадзора по Тверской области был осуществлен отор проб мясной продукции на птицефабрике, расположенной в регионе.

По результатам лабораторных исследований специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в трех пробах мяса цыплят-бройлеров выявлено наличие антибиотика "энрофлоксацин", что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.