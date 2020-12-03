В мясе цыплят в Тверской области нашли антибиотик

В мясе цыплят нашли антибиотик
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Управлением Россельхознадзора по Тверской области был осуществлен отор проб мясной продукции на птицефабрике, расположенной в регионе.
По результатам лабораторных исследований специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в трех пробах мяса цыплят-бройлеров выявлено наличие антибиотика "энрофлоксацин", что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Ведомством принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.