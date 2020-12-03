«Тверская генерация» – победитель регионального этапа федерального конкурса

"Тверская генерация"

Целью конкурса являлось – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-ответственных отношений в Тверской области ООО «Тверская генерация» определено победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и номинировано для участия в конкурсе на федеральном уровне.

По условиям конкурса, основными критериями для определения победителя в данной номинации служат системность деятельности организации, социальные гарантии работников, режим труда и отдыха, наличие внутренней программы социального партнерства и другое.

В 2017 году «Тверская генерация» получила лицензию на осуществление образовательной деятельности, что позволяет на базе Общества реализовывать основные программы профессионального обучения – программы подготовка, переподготовки и повышения квалификации сотрудников компании.

Наличие внутренней программы социального партнерства, призванной сохранять стабильный и достойный уровень оплаты труда, поддерживать работников в трудных ситуациях, обеспечивать безопасные условия труда на рабочем месте, осуществлять непрерывный процесс обучения персонала и др., в настоящее время выступает одним из критериев выбора работником работодателя.

В силу своей деятельности и специфики работы «Тверская генерация» обладает особым опытом в подготовке специалистов. Стратегия компании – воспитать собственные кадры. Для этого на предприятии работают институты наставничества. Более опытные коллеги на практике обучают молодых специалистов. На теплоснабжающем предприятии стало доброй традицией воспитывать целое поколение семейных династий

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно начиная с 2000 года, спустя десять лет он включает два этапа – региональный и федеральный. С 2011 года в конкурсе принимают участие и тверские компании.