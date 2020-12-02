В такси у пассажирки украли кошелек и банковские карты в Тверской области

Имущество вернули владелице Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию с заявлением о краже кошелька с банковскими картами обратилась 32-летняя жительница Вышнего Волочка.

Женщина рассказала, что ехала вечером в такси и забыла в салоне кошелек с деньгами и банковскими картами. После того, как с утраченной банковской карты произошло списание 2500 рублей, женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что потерянный кошелек присвоил следующий пассажир такси - ранее судимый 39-летний житель Вышневолоцкого городского округа. Мужчина сознался в содеянном. Банковские карты и кошелёк вернули владельцу.

Фигурант задержан. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.