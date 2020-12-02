Для новых резидентов особой экономической зоны в Тверской области могут снизить налог на прибыль

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе в 2015 году, это единственная ОЭЗ в ЦФО курортного типа. Фото: Александр ЖМУЛИН

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе в 2015 году. Сниженный налог на прибыль уже вводили для бизнесменов, получивших статус резидентов ОЭЗ до 1 января 2020 года. Теперь тверские власти хотят увеличить срок до 1 января 2025 года.

Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 2 декабря провёл губернатор Игорь Руденя. Теперь законопроект должны утвердить депутаты областного парламента. Сомневаться, что они этого не сделают, не приходиться.

Сниженная ставка налога на прибыль для участников ОЭЗ «Завидово» с 1 января 2021 года будет составлять 13,5%.

- Для нас важно привлечь новых инвесторов. У нас будут созданы новые рабочие места, а люди, которые трудоустроятся на этой территории, будут получать зарплату, - пояснил на заседании Игорь Руденя.

В настоящее время в «Завидово» есть три резидента: ООО «Аэропорт «Завидово», ООО «Территория Завидово», ООО «Меркурий». Общий объем инвестиций в реализацию их проектов составит более 519 млн рублей.