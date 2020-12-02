В мясной продукции тверского производителя нашли сальмонеллы

В мясе нашли сальмонеллы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отбор мясной продукции на предприятии, расположенном в Калининском районе Тверской области, провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

В ходе экспертизы в двух пробах охлажденной лопатки без кости в вакуумной упаковке выявлены бактерии сальмонеллы, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.