Лиса, кот и пес заразились бешенством в Тверской области

В регионе выявлено три случая бешенства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три новых случая бешенства зафиксированы на территории Тверской области. Исследования проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Патологический материал животных поступил от регионального Управления Россельхознадзора.

Бешенство было диагностировано у бездомного кота в деревне Мытарево Калязинского района, у домашней собаки в деревне Есемово Ржевского района и у мертвой лисицы, обнаруженной в деревне Погорелово Тургиновского сельского поселения Калининского района.

Полученные результаты анализов направлены в ведомства для принятия мер.