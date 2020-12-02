Больше 1,5 млн. рублей выделят на гранты научным организациям аграрного профиля в Тверской области

Среди научных и учебных заведений региона определены получатели областных грантов на выращивание и культивирование различных злаков. Фото: ПТО

Среди научных и учебных заведений региона определены получатели областных грантов на выращивание и культивирование различных злаков и растений. Вопрос решен на заседании регионального правительства, которое 2 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Итак, гранты будут предоставлены Тверской сельхозакадемии, Всероссийскому научно-исследовательскому институту мелиорированных земель, а также Федеральному научному центру лубяных культур. Учреждения занимаются размножением оригинальных и элитных семян зерновых культур и льна.

В целом им выделят более 1,5 млн рублей.

Также на заседании принято решение о переносе сроков подачи заявок на получение субсидий.

На возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и производство озимых зерновых культур - до 15 декабря.

На поддержку элитного семеноводства, а также на уплату страховых премий - до 10 декабря.