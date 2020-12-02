Назначен новый руководитель Тверской областной клинической больницы

В ОКБ - новый руководитель. Фото: ПТО

Исполняющей обязанности главного врача Областной клинической больницы назначена Вероника Леонтьева. До этого она была заместителем главврача ОКБ по медицинской части.

Вероника Леонтьева сменила на посту руководителя ОКБ Сергея Козлова, который ранее 2 декабря стал министром здравоохранения региона.

Вероника Леонтьева – кандидат медицинских наук. В 2000 году получила диплом Тверской государственной медакадемии по специальности «лечебное дело». Затем прошла обучение в клинической ординатуре по специальности «терапия» и профессиональную переподготовку по специальности «гастроэнтерология».

Карьеру начала в 1998 году с простой медсестры терапевтического отделения горбольницы №2 города Твери. С 2004 года работала врачом-гастроэнтерологом Областной клинической больницы, в 2015 году стала заведующей гастроэнтерологическим отделением ОКБ. В мае 2020-го была назначена заместителем главврача.