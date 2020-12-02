Житель Тверской области одним ударом кулака убил сожительницу

В Тверской области мужчина убил собутыльницу одним ударом. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Торопце полиция арестовала мужчину, которого подозревают в убийстве своей подруги. Труп женщины с признаками насильственной смерти нашли в одном из домов в районном центре. Идет расследование.

Полицейские установили, что 44-лестняя торопчанка выпивала со своим сожителем в своей квартире. Во время пьянки вспыхнула ссора, и мужчина со всей силы ударил женщину по животу. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Против жителя Торопца возбудили уголовное дело. Согласно статье УК РФ, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.