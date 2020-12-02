211 человек заразились коронавирусом в Тверской области 2 декабря

211 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 2 декабря 211 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15568 случаев заражения COVID-19.

4343 (-20) изолированы;

389 (+5) умерли;

10836 (+226) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 5031 (+64)

Конаковский район 1074 (+4)

Ржев 1053 (+18)

Кимры 843 (+22)

Вышневолоцкий городской округ 872 (+19)

Торжок 721 (+20)

Калининский район 678 (+6)

Осташковский городской округ 418

Лихославльский район 405 (+3)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 346 737 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 4287.