211 человек заразились коронавирусом в Тверской области 2 декабря

211 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 2 декабря 211 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15568 случаев заражения COVID-19.
4343 (-20) изолированы;
389 (+5) умерли;
10836 (+226) выздоровели.
Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:
Тверь 5031 (+64)
Конаковский район 1074 (+4)
Ржев 1053 (+18)
Кимры 843 (+22)
Вышневолоцкий городской округ 872 (+19)
Торжок 721 (+20)
Калининский район 678 (+6)
Осташковский городской округ 418
Лихославльский район 405 (+3)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 346 737 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 4287.
Графика: ПТО