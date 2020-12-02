В Тверской области планируется увеличить бюджет ФОМС на 254,4 млн рублей

Бюджет ФОМС увеличивают, чтобы эффективнее решать приоритетные задачи в тверской медицине. Это в том числе - снижение уровня онкозаболеваний и дооснащение онкодиспансера. Фото: ПТО

В проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на ближайшие три года годов предусмотрено увеличение финансирования на 254,4 млн рублей - до 17,3 млрд.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что бюджет ФОМС увеличивают, чтобы эффективнее решать приоритетные задачи в тверской медицине. Это снижение уровня онкологических, сердечно-сосудистых и вирусных заболеваний, развитие первичной медпомощи и детского здравоохранения. В 2021 году особое внимание будет уделено также развитию акушерства и гинекологии, лечению заболеваний органов пищеварения.

Хотите конкретики? Вот она: запланировано строительство нового операционно-реанимационного блока при Тверском онкодиспансере, создание филиальной сети областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной во Ржеве, Кимрах, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке.

Областное правительство сообщает, что в 2021 году норматив обязательного медицинского страхования на одного человека может вырасти до 13078,6 рублей.

Из бюджета федерального ФОМС для Тверской области в 2021 году ожидается субвенция в размере 16,8 млрд рублей – на 371,3 млн рублей больше, чем в этом году.

На плановый период 2022-2023 годов предполагается увеличить финансирование фонда на 1,8 млрд рублей.