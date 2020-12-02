Более 514 тысяч человек привились от гриппа в Тверской области

10 тысяч человек привились от гриппа в Тверской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области на 29 ноября, в регионе привито против гриппа более 514 тысяч человек, в том числе 123 тысячи детей.

Ведомство также сообщает, что эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе стабильная . Зарегистрировано почти 10 тысяч случаев ОРВИ, болеют 4,5 тысячи детей.

Случаев гриппа не зарегистрировано.