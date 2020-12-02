В Твери пройдет викторина памяти святого благоверного князя Михаила Тверского

В Твери почтят память святого благоверного князя Михаила Тверского Фото: ПТО

4 декабря, накануне Дня памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского в Тверской области пройдет онлайн викторина.

- Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах надо учиться любить и развивать родную землю, - считает губернатор Игорь Руденя.

Викторина "Мой герой – Михаил Тверской" пройдет дистанционно. Начало в 10:00.

Для участия необходимо пройти регистрацию и заполнить форму, указав свое имя и название населенного пункта.

Победитель викторины получит памятный приз и онлайн-сертификат.

Напомним, что в День памяти Михаила Тверского в Воскресенском кафедральном соборе пройдут торжественные богослужения.