Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП на улице Строителей Твери

На улице Строителей водитель сбил пешехода и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области

Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев наезда на пешехода на улице Строителей. ДТП было совершено 26 ноября напротив сетевого продуктового магазина.

Водитель автомобиля "Хендай Туссан" (серебристого или белого цвета) сбил 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит всех, кто имеет информацию о ДТП (стал свидетелем, записал на видеорегистратор и т.п.) обратиться по телефонам: 8(4822)66-78-41, 8(960)710077-58.