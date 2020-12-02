В Твери задержали подозреваемого в краже стройматериалов

Подозреваемого в краже задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж из магазина стройматериалов на Октябрьском проспекте в Твери.

Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что администратор торгового центра по камерам видеонаблюдения заметил подозреваемого в краже. Злоумышленник был задержан. Им оказался неработающий 37-летний местный житель. Мужчина прятал товар под курткой и выносил его из магазина, минуя кассы.

Правоохранители установили, что накануне задержанный дважды посещал торговый объект, откуда похитил бензоэлектроинструменты. Общий ущерб, причиненный магазину составил более 20 тысяч рублей.

Подозреваемого передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.