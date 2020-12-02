Главврач ОКБ Сергей Козлов назначен министром здравоохранения Тверской области

Сергей Козлов. Фото: ПТО

2 декабря губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства сообщил, что новым министром здравоохранения региона назначен Сергей Козлов, главврач Областной клинической больницы.

- Сергей Евгеньевич, Ваша задача - сформировать эффективный коллектив. Функциональные подразделения Министерства здравоохранения должны хорошо планировать и максимально прозрачно осуществлять финансово-экономическую деятельность, - обратился губернатор к присутствовавшему на заседании Сергею Козлову.

Глава региона отметил, что для нового министра ключевая задача - обеспечить кадрами тверскую медицину.

Сергей Козлов окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», а также Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

Сергей Козлов начал работать в 1982 году. Сначала - в горбольницах № 1 и №6 Твери, затем трудился в Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи. С 2010 года возглавлял Областную клиническую больницу.

Сергей Козлов сменил на посту руководителя областного Минздрава Константина Седова. Тот был назначен и.о. министра здравоохранения региона в апреле этого года вместо Максима Максимова.