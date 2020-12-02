Бывший сожитель украл у женщины ювелирные украшения в Твери

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 33-летняя жительница Твери. Девушка сообщила, что у нее из квартиры пропали ювелирные украшения. Ущерб составил 70 000 рублей.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили соседей, проверили знакомых потерпевшей. Подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался 33-летний бывший сожитель потерпевшей, проживающий в Зубцове.

Похищенное мужчина успел реализовать.

Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.