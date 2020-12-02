В Твери спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала

Спасатели провели дезинфекцию помещений железнодорожного вокзала Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С целью предотвращения распространения коронавируса подразделения ГУ МЧС России по Тверской области проводят дезинфекцию социально значимых объектов транспортной инфраструктуры и массового пребывания граждан.

1 декабря силами специализированной пожарно-спасательной части была проведена дезинфекция комплекса зданий железнодорожного вокзала Твери.

Спецраствором были обработаны все помещения и залы, включая зоны отдыха и ожидания, перроны, служебные помещения, входные группы и лестницы, места общего пользования, а также асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающей территории.

- Личный состав неукоснительно соблюдает правила безопасности. По завершению дезинфекции проводится обработка задействованной техники, оборудования и специальной одежды личного состава, - отметил заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тверской области капитан внутренней службы Андрей Мейстер.