Жителям Осташкова Тверской области незаконно выставили счета за электроэнергию

Жителям незаконно выставили счета на электричество Фото: Александр ГЛУЗ

В Осташкове МУП, осуществляющий управление многоквартирным жилым домом № 3 по улице Мира, без проведения собрания собственников выставил жителям счета на электроэнергию за период август-сентябрь 2020 за общедомовые нужды. Нарушения закона выявила прокуратура.

Межрайонным прокурором генеральному директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Жителям произведен перерасчет.