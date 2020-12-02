Жителям Осташкова Тверской области незаконно выставили счета за электроэнергию

Жителям незаконно выставили счета на электричество
Фото: Александр ГЛУЗ
В Осташкове МУП, осуществляющий управление многоквартирным жилым домом № 3 по улице Мира, без проведения собрания собственников выставил жителям счета на электроэнергию за период август-сентябрь 2020 за общедомовые нужды. Нарушения закона выявила прокуратура.
Межрайонным прокурором генеральному директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Жителям произведен перерасчет.