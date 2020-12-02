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Общество

Жителям Осташкова Тверской области незаконно выставили счета за электроэнергию

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителям незаконно выставили счета на электричество

Жителям незаконно выставили счета на электричество

Фото: Александр ГЛУЗ

В Осташкове МУП, осуществляющий управление многоквартирным жилым домом № 3 по улице Мира, без проведения собрания собственников выставил жителям счета на электроэнергию за период август-сентябрь 2020 за общедомовые нужды. Нарушения закона выявила прокуратура.

Межрайонным прокурором генеральному директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Жителям произведен перерасчет.