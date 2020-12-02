Для больных коронавирусом в Твери откроют еще один инфекционный госпиталь

Новые койки для больных коронавирусом будут развернуты в поликлиники ОКБ. Фото: ПТО

На заседании оперативного штаба региона принято решение увеличить инфекционный госпитальный фонд в регионе до 2236 коек.

Как сообщило областное правительство, заседание оперштаба 1 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации важно оперативно и своевременно наращивать мощности инфекционных госпиталей.

Увеличить количество коек для больных коронавирусом решено за счет перевода в инфекционный госпиталь поликлиники Областной клинической больницы. Это произойдет 3 декабря. Там будет развернуто 300 коек, 230 из которых оснащены кислородом.

Сейчас в регионе инфекционные госпитали действуют в ОКБ, горбольнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.