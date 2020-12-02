Восстановили теплоснабжение в домах около 40 тысяч жителей в Твери

В Твери в Заволжском районе восстановили горячее водоснабжение и отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К вечеру в домах около 40 тысяч жителей Заволжского района Твери восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды по нормативам. Напомним, холоднее в домах тверичан стало из-за утечек на теплотрассах. Это коснулось также нескольких удиц в «Южном» и центре.

Как сообщают на сайте Администрации Твери, 1 декабря в 17:00 «Тверская генерация» ликвидировала повреждение на магистральном трубопроводе на улице Докучаева в Заволжье.

К 19:00 закончили заполнять систему, и УК проинформировали, что внутридомовые сети готовы к запуску. Затем отопление и водоснабжение начали восстанавливать.