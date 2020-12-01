Вертолетом санавиации доставлен пациент в перинатальный центр Твери

Вертолет санавиации доставил пациента в Тверь Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 декабря привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Вышневолоцкого городского округа.

В 16:00 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в Вышневолоцкую ЦРБ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:38 вертолёт приземлился на аэродроме Змеёво. Бригадой медиков пациент был доставлен в перинатальный центр в Твери. Возраст и пол пациента не уточняются.