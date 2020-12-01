Двое автоугонщиков воровали дорогие иномарки в Тверской области

Автоугонщиков задержали при попытке перегона иномарки Фото: УМВД России по Тверской области

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина заявила, что на улице Королева у нее угнали автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado". Ущерб составил порядка двух миллионов рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На автомобиль составили ориентировку. Наряды ДПС проверки возможные места временного хранения или "отстоя" похищенного автомобиля. Полицейскими были взяты под контроль все дороги, в том числе второстепенные.

Под подозрение правоохранителей попали ранее неоднократно судимые жители Твери 35 и 43 лет.

Злоумышленников задержали при попытке перегона ворованной иномарки.

- По месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли устройства подавления GSM и GPRS-сигналов, автомобили "Тойота Рав-4", "Форд Фокус" и "Субару" с признаками изменения маркировочных обозначений, комплекты государственных регистрационных знаков, блокиратор сотовых телефонов, радиостанции и мобильные телефоны, устройство для несанкционированного открытия и запуска двигателей автомобилей "Тойота" и "Лексус". По версии оперативников, "Форд Фокус" и "Субару" ранее похищены на территории Московской области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По статье "Кража" фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Они находятся под стражей. Мужчин проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.