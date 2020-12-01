Двое жителей Тверской области осуждены за жестокое убийство знакомого

Злоумышленники получили реальные сроки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин - жителей села Святое, обвиняемых в жестоком убийстве по предварительному сговору.

Преступление было совершено днем, 1 февраля 2020 года. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым приехали на берег реки Осницкая вблизи деревни Сухлово Осташковского городского округа, где один из обвиняемых несколько раз ударил потерпевшего кулаками и металлическим крюком по голове. Другой злоумышленник избивал мужчину ногами. Потерпевшего бросили на замерзжую поверхность реки, где оно скрылось под льдом, и скрылись с места преступления. Тело мужчины нашли спустя пять дней.

Злоумышленников задержали по горячим следам.

- Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому назначено наказание в виде 11 лет 15 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.