Губернатор Тверской области провел прием граждан и пообещал решить три вопроса

Одним из граждан, попавших на прием к губернатору стал председатель Общественного Совета Лихославльского района Николай Мармылев

1 декабря губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». По ее итогам появились конкретные перспективы по решению трех проблем, озвученных жителями региона.

Во-первых, будет отремонтирована автодорога, соединяющая деревни Аввакумово и Сокол Калининского района. Об этом главу региона попросила местная жительница Галина Полозун.

- Мы эту дорогу включим в план дорожных работ на следующий год. В первом квартале следующего года проведем конкурсные процедуры и до августа дорогу отремонтируем, - отметил Игорь Руденя.

Во-вторых, в 2021 году в Лихославле будет продолжен ремонт улицы Советской с устройством тротуаров и водоотведения. С просьбой решить этот вопрос обратился председатель Общественного Совета Лихославльского района Николай Мармылев.

Игорь Руденя сообщил, что объект входит в госпрограмму Тверской области. В ее рамках предусмотрен второй этап ремонта.

В-третьих, в Твери отремонтируют кровлю начальной школы №27. В 2020 году из городского бюджета выделили средства на ремонт скатной части крыши. Теперь необходимо привести в порядок вторую половину.

С этим к главе региона обратился Сергей Поспелов – член родительского комитета школы.

Губернатор заверил, что ремонт кровли будет завершен до 1 сентября 2021 года.